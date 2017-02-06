Из-за прорыва трубы в поселке Южный затопило улицу. Фото

В редакцию RZN.info обратились жители дома № 2А на улице Ушакова в поселке Южный, которые жаловались на прорыв трубы водопровода. По их словам авария произошла в пятницу, 3 февраля.

«Вода начала течь еще в пятницу, и за три дня затопило всю дорогу», — рассказала жительница дома № 2А на улице Ушакова.

По ее словам, в воскресенье сотрудники «Водоканала» приехали на вызов, но аварию не устранили. Вместо ремонта прорыва они засыпали поток песком, чтобы вода стекала не на дорогу, а в канализацию.

Жительница дома заметила, что за 45 лет жизни на улице Ушакова, раз в год улицу затопляет водой.

«Мы находимся на склоне, поэтому все прорывы с поселка Южный текут к нам. Летом — грязь, зимой — лед», — отметила она.

Из-за размытой дороги водители не могут проехать на своих машинах, а жители домов вынуждены ходить под окнами многоэтажки.

«Мы ходим вдоль домов, а сверху висят сосульки, и на коляске с ребенком невозможно погулять. А если что случиться, к нам и скорая помощь не доберется», — жалуются жители домов на улице Ушакова.

В настоящий момент бригада «Водоканала» устраняет аварию.

Как сообщили в диспетчерской службе, прорыв трубы уже локализован. Без холодной воды остались жители пяти домов в поселке Южный. Ремонтные работы планируют завершить до 19:00.