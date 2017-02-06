Губернатор Пермского края заявил об отставке

Губернатор Пермского края Виктор Басаргин заявил об отставке. Он в ближайшее время обратится к президенту с просьбой о досрочном сложении полномочий. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщает
«Мой срок полномочий заканчивается в мае, считаю необходимым обратиться к президенту о досрочном сложении полномочий. Это связано с тем, что до единого дня голосования, до сентября, не так много времени, и, безусловно, кандидат от президента должен сегодня адаптироваться к условиям работы в Пермском крае. Безусловно, необходимо, чтобы прозвучала поддержка со стороны жителей края, найти взаимодействие с жителями края, политическими партиями, общественными движениями, чтобы уже на выборы выйти с программой первоочередных шагов по развитию Пермского края», — отметил Басаргин.
Виктор Басаргин подчеркнул, что относит себя к «команде президента» и не переживает за свое будущее.
«Я всегда отношу себя к команде президента, пришел по первому призыву, работал заместителем полпреда, министром регионального развития, губернатором Пермского края, за свое будущее не беспокоюсь. Я хотел бы отметить, где бы я ни работал, всегда буду заботиться об интересах Пермского края, всегда, если потребуется, буду поддерживать решение, которое принимается для развития Пермского края», — сказал Басаргин.
Напомним, 28 апреля 2012 года Басаргин указом президента был освобожден от должности главы Минрегиона РФ (2008-2012 гг.) и назначен врио губернатора Пермского края вместо подавшего в отставку Олега Чиркунова. Затем он официально стал губернатором Пермского края.
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