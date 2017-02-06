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19:29, 6 февраля 2017 6 806
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Доставка с AliExpress подорожает из-за обязательных трек-номеров с 7 февраля

Доставка с AliExpress подорожает из-за обязательных трек-номеров с 7 февраля

Фото: Pixabay.com

Доставка с AliExpress подорожает из-за обязательных трек-номеров с 7 февраля. Заказы в Россию стоимостью от двух долларов и выше будут идти с отслеживаемым номером, сообщили на портале «iPhones.ru».

Такое решение руководство китайской торговой площадки приняло из-за частой «потери» посылок, за которое заказчику возвращаются деньги. Нововведение позволить «защищать продавцов».

Кроме того, с 7 февраля для пользователей из Украины и Белоруссии будет необходимым присвоение трек-номеров вне зависимости от стоимости товара.


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