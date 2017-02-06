Доставка с AliExpress подорожает из-за обязательных трек-номеров с 7 февраля. Заказы в Россию стоимостью от двух долларов и выше будут идти с отслеживаемым номером, сообщили на портале «
Такое решение руководство китайской торговой площадки приняло из-за частой «потери» посылок, за которое заказчику возвращаются деньги. Нововведение позволить «защищать продавцов».
Кроме того, с 7 февраля для пользователей из Украины и Белоруссии будет необходимым присвоение трек-номеров вне зависимости от стоимости товара.