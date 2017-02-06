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17:10, 6 февраля 2017 391
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Для развития квартала у площади Мичурина почти нашли инвестора

Для развития квартала у площади Мичурина почти нашли инвестора

На торги по развитию застроенной территории в историческом центре Рязани поступила одна заявка. В связи с этим аукцион, запланированный на 27 января, признали несостоявшимся, сообщили RZN.info в пресс-службе городской администрации в понедельник, 6 февраля.

По закону, единственный участник имеет право заключить договор о развитии территории. На это у потенциального инвестора есть месяц. Пока он о своем желании не объявил, уточнили в пресс-службе.

Речь идет об участке площадью 0,45 гектара на перекрестке улиц Фрунзе и Введенской. Он входит в муниципальную программу развития застроенных территорий, которая предполагает расселение и снос ветхих домов за счет инвесторов и новое строительство на их месте.

По документам, на площадке расположены четыре одноэтажных дома — №15 и №17 по улице Фрунзе и №100-а и №102 — по Введенской. Фактически на данный момент заселен только последний дом. Другой по Введенской заброшен, оба здания по улице Фрунзе разрушены.

Начальная цена торгов на право развивать территорию составляла 804 816 рублей.


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