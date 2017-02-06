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21:20, 6 февраля 2017 897
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Британская королева Елизавета II отметила 65-летие правления

Британская королева Елизавета II отметила 65-летие правления

Фото: Pixabay.com

90-летняя британская королева Елизавета II отметила 65-летие правления. 6 февраля 1952 года на отдыхе в Кении с мужем 25-летняя наследница престола узнала о смерти отца — короля Георга VI, передает ТАСС.

Каждый год 6 февраля Елизавета воздает дань памяти отцу, давая понять, что для нее эта дата, в первую очередь, является печальной. Поэтому кроме пушечных залпов в честь королевы не проходит никаких праздничных мероприятий.

Как отметили местные СМИ, монархи Великобритании широко отмечают только круглые даты правления. Поэтому уже делается расчет на масштабные мероприятия в 2022 году во время платинового юбилея.

Королевский монетный двор презентует четыре коллекционные монеты к 65-летию правления Елизаветы. Они будут номиналом в 5,10, 500 и 1000 фунтов стерлингов.

Елизавета II является монархом сразу в 16-и государствах — Великобритании, Канаде, Австралии, Антигуа и Барбуде, Багамских островах, Барбадосе, Белизе, Гренаде, Новой Зеландии, Папуа — Новой Гвинее, Сент-Винсенте и Гренадинах, Сент-Кисте и Невисе, Сент-Люсии, Соломоновых островах, Тувалу и Ямайке.


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