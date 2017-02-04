Samsung поменяет производителя аккумуляторов

Новым поставщиком для смартфонов Samsung стала японская компания Murata Manufacturing. Это стало известно за несколько месяцев до выхода Samsung Galaxy S8, передает
Решение о смене производителя сделали после неоднократных случаев возгорания. Эксперты выяснили, что проблема флагманов заключалась в нехватке места в отсеке под батарею и проблем в процессе сборки. Установили, что у элемента питания не было пространства для нагрева и расширения в процессе зарядки. Когда смартфоны заряжали, аккумулятор упирался в корпус и выходил из строя. Последующая цепная реакция приводила к возгоранию.