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19:26, 4 февраля 2017 268
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Samsung поменяет производителя аккумуляторов

Samsung поменяет производителя аккумуляторов

Новым поставщиком для смартфонов Samsung стала японская компания Murata Manufacturing. Это стало известно за несколько месяцев до выхода Samsung Galaxy S8, передает Life.

Решение о смене производителя сделали после неоднократных случаев возгорания. Эксперты выяснили, что проблема флагманов заключалась в нехватке места в отсеке под батарею и проблем в процессе сборки. Установили, что у элемента питания не было пространства для нагрева и расширения в процессе зарядки. Когда смартфоны заряжали, аккумулятор упирался в корпус и выходил из строя. Последующая цепная реакция приводила к возгоранию.


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