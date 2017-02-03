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11:23, 3 февраля 2017 3 028
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За последние два дня о рязанском хирурге написали крупнейшие СМИ семи стран 2

За последние два дня о рязанском хирурге написали крупнейшие СМИ семи стран

За последние два дня о 89-летнем рязанском хирурге Алле Левушкиной написали крупнейшие СМИ семи стран мира. Публикации о женщине, выполнившей 10 тысяч операций, появились в США, Великобритании, Италии, Польши, Греции и Вьетнаме.

В мае 2017 года Левушкиной исполняется 90. Рязанка держит скальпель в руках уже на протяжении 68 лет. Несмотря на это, она не планирует выходить на пенсию и ежедневно проводит по четыре операции в 11-й больнице.

Ранее сообщалось, что статья об Алле Левушкиной вышла в британской газете Daily Mail.

Фото Александра Рюмина


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