За последние два дня о рязанском хирурге написали крупнейшие СМИ семи стран

За последние два дня о 89-летнем рязанском хирурге Алле Левушкиной написали крупнейшие СМИ семи стран мира. Публикации о женщине, выполнившей 10 тысяч операций, появились в США, Великобритании, Италии, Польши, Греции и Вьетнаме.
В мае 2017 года Левушкиной исполняется 90. Рязанка держит скальпель в руках уже на протяжении 68 лет. Несмотря на это, она не планирует выходить на пенсию и ежедневно проводит по четыре операции в 11-й больнице.
Ранее сообщалось, что статья об Алле Левушкиной
Фото Александра Рюмина