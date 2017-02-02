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16:59, 2 февраля 2017 6 819
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Британская газета рассказала о 89-летнем хирурге рязанской больницы 4

Британская газета рассказала о 89-летнем хирурге рязанской больницы

Британская газета рассказала о 89-летнем хирурге 11-ой больницы Алле Левушкиной. Статью о женщине, выполнившей 10 тысяч операций в России, написала Daily Mail.

В мае 2017 года Левушкиной исполняется 90. Рязанка держит скальпель в руках уже на протяжении 68 лет. Несмотря на это, у нее нет планов выходить на пенсию, она до сих пор проводит по четыре операции в день, написали в статье.

«Врач — это не просто профессия, а образ жизни», — прокомментировала рязанка в ответ Lite FM на вопрос о том, почему она не выходит на пенсию. «Если я перестану работать, кто будет делать операции?»

Левушкина невысокого роста, поэтому, ей необходима специальная платформа для того, чтобы «дотянуться до пациентов».

Одна из пациенток 89-летнего хирурга рассказала: «Сначала я не могла доверять такому пожилому врачу, но после того, как она „пощупала“ меня своими твердыми пальцами, все сомнения исчезли».

Раньше на протяжении 30 лет женщина работала в санитарной авиации в труднодоступных районах России. Потом она вернулась в Рязань, где прошло ее детство.

Сама себя Леушкина сравнивает со скаковой лошадью, потому что чувствует непреодолимый прилив энергии, когда заходит в операционную, написала Daily Mail.


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