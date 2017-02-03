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20:42, 3 февраля 2017 3 442
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Телеканал «Россия 24» снял сюжет о трагическом ДТП в Приокском. Видео

Телеканал «Россия 24» снял сюжет о трагическом ДТП в Приокском. Видео

Телеканал «Россия 24» снял сюжет о трагическом ДТП, произошедшем в Приокском. Об аварии рассказали в программе «Дежурная часть», которая вышла в эфир в пятницу, 3 февраля.

Марина Семенец, сотрудник пресс-службы регионального УМВД, прокомментировала, что полицейского, находившегося за рулем уволили из органов МВД.

«По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой к дисциплинарной ответственности будут привлечены его руководители», — отметила Семенец.

Освидетельствование показало, что водитель был трезв.

Напомним, 31 января в Приокском Hyundai Solaris сбил женщину и ребенка на пешеходном переходе. В результате трехлетний мальчик погиб. За рулем находился сотрудник полиции.


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