Телеканал «Россия 24» снял сюжет о трагическом ДТП в Приокском. Видео

Телеканал «Россия 24» снял сюжет о трагическом ДТП, произошедшем в Приокском. Об аварии рассказали в программе «Дежурная часть», которая вышла в эфир в пятницу, 3 февраля.
Марина Семенец, сотрудник пресс-службы регионального УМВД, прокомментировала, что полицейского, находившегося за рулем уволили из органов МВД.
«По факту ДТП проводится проверка, по результатам которой к дисциплинарной ответственности будут привлечены его руководители», — отметила Семенец.
Освидетельствование показало, что водитель был трезв.
Напомним, 31 января в Приокском Hyundai Solaris