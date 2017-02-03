89-летний рязанский хирург прокомментировала мировую славу

89-летний рязанский хирург Алла Левушкина прокомментировала мировую славу. Сотрудница 11-й больницы рассказала, что относится к своей популярности «печально». Об этом
«Печально… Устала я. Уже не могу», — ответила Левушкина на вопрос о неожиданной славе.
Рязанка связывает популярность с недавними снимками, которые опубликовало агентство ТАСС. Их автор — Александр Рюмин. С зарубежными корреспондентами женщина не общалась.
В мае 2017 года Левушкиной исполняется 90. Рязанка держит скальпель в руках на протяжении 68 лет. Несмотря на это, она не планирует выходить на пенсию и ежедневно проводит по четыре операции. В 2014 году Алла Левушкина получила врачебную премию «Призвание» в номинации «За верность профессии».
Напомним, за последние два дня о рязанском хирурге
Фото Александра Рюмина