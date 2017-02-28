Жандарм случайно выстрелил в толпу во время визита Олланда на юго-запад Франции

Французский жандарм случайно выстрелил в толпу во время визита президента Франсуа Олланда в департамент Шаранта (юго-запад страны). Пострадали два человека, передает
Олланд приехал в Вилоньон в связи с торжественным открытием высокоскоростной железнодорожной линии Париж-Бордо. Во время выступления президента находившийся на крыше ближайшего здания жандарм начал стрелять из снайперской винтовки по трибуне с гостями.
Префект департамента Пьер Гарн сообщил, что «ранения у пострадавших легкие — у одного прострелена правая, у другого — левая нога».
«Президент Франции немедленно прервал свою речь и подошел к пострадавшим, поговорил с ними. Оба этих человека помещены в больницу», — сказал префект.
Генеральный прокурор департамента приказал немедленно начать следствие по данному факту.
Известно, что открывший стрельбу жандарм участвовал в обеспечении безопасности в ходе визита президента.