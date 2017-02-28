Вологодская область и Карелия создадут совместную авиакомпанию. Об этом во вторник, 28 февраля, рамках Российского инвестиционного форума в Сочи сообщил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников, передает «
Регионы планируют создать совместную вертолетную компанию до конца 2017 года. Проект оценили в 80 миллионов рублей.
«По соглашению с республикой Карелия мы объединяем два авиационных актива и на базе вологодского авиационного предприятия мы создаем объединенную компанию, которая будет проводить вертолетные работы по проведению противопожарных работ, режиму ЧС, пассажирским перевозкам, санавиация», — рассказал Кувшинников.
Он уточнил, что вертолетный парк Карелии входит в актив Вологодского авиационного предприятия.