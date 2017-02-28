В США выбрали место для памятника советским летчикам, которые вместе с американцами перегоняли самолеты во время Второй мировой войны. Памятный знак хотят поставить рядом с военно-авиационной базой, передает «
О том, что США готовы предоставить место для памятника, рассказал заместитель сопредседателя российско-американской комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести Александр Кирилин.
«Найдено место (в США), там рядом военно-авиационная база и на базе памятный знак, и в центре города они готовы предоставить место, и ветераны хотят участвовать в этом деле», — сказал он.
По словам Кирилина, работа российско-американской комиссии получила новый импульс, несмотря на общий негативный фон взаимоотношений между странами.