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20:40, 28 февраля 2017 381
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В российских магазинах запретят продавать алкоголь в розлив

В российских магазинах запретят продавать алкоголь в розлив

В российских магазинах запретят продавать алкоголь в розлив. Новые правила вступят в силу 31 марта, пишет «Российская газета».

Магазинам придется выбирать, хотят ли они заниматься торговлей спиртного или его продажей в розлив. На каждый вид деятельности введут отдельную лицензию.

По новым правилам, розничная продажа алкоголя предполагает соблюдение различных требований. Так, в случае с общепитом (кафе, рестораны, буфеты, столовые и т. д.) необходимо наличие зала обслуживания посетителей. Кроме того, в одном помещении не сможет одновременно находиться и алкомаркет, и кафе. Иными словам, законодательство запрещает купить бутылку алкоголя и тут же выпить ее.

Сейчас размер госпошлины за выдачу розничной лицензии составляет 65 тысяч рублей. По мнению рестораторов, стоимость лицензии неоправданно высока.

По новым правилам введут и другие ограничения. В частности, за использование незарегистрированного оборудования для производства этилового спирта (мощностью более 4 тысяч декалитров в год) юридические лица заплатят штраф в размере от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. У них также конфискуют оборудование.


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