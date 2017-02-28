В российских магазинах запретят продавать алкоголь в розлив. Новые правила вступят в силу 31 марта, пишет «
Магазинам придется выбирать, хотят ли они заниматься торговлей спиртного или его продажей в розлив. На каждый вид деятельности введут отдельную лицензию.
По новым правилам, розничная продажа алкоголя предполагает соблюдение различных требований. Так, в случае с общепитом (кафе, рестораны, буфеты, столовые
Сейчас размер госпошлины за выдачу розничной лицензии составляет 65 тысяч рублей. По мнению рестораторов, стоимость лицензии неоправданно высока.
По новым правилам введут и другие ограничения. В частности, за использование незарегистрированного оборудования для производства этилового спирта (мощностью более 4 тысяч декалитров в год) юридические лица заплатят штраф в размере от 100 тысяч до 150 тысяч рублей. У них также конфискуют оборудование.