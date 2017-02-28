В Кемерове на пожаре сгорели двое запертых в доме детей. Об этом пишет «
Трагедия произошла в частном доме в Рудничном районе. По данным следствия, женщина заперла дома двухлетнего и шестилетнего сыновей и ушла. Предположительно, дети нашли зажигалку, начали с ней играть и подожгли кресло.
Пожар заметили соседи. Они пытались проникнуть в дом до спасателей. К этому времени вернулась и хозяйка, однако дети уже успели задохнуться.
Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»). В ближайшее время назначат пожарно-техническую экспертизу, которая установит причину возгорания.