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20:11, 28 февраля 2017 292
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В Кемерове на пожаре сгорели двое запертых в доме детей

В Кемерове на пожаре сгорели двое запертых в доме детей

В Кемерове на пожаре сгорели двое запертых в доме детей. Об этом пишет «Российская газета».

Трагедия произошла в частном доме в Рудничном районе. По данным следствия, женщина заперла дома двухлетнего и шестилетнего сыновей и ушла. Предположительно, дети нашли зажигалку, начали с ней играть и подожгли кресло.

Пожар заметили соседи. Они пытались проникнуть в дом до спасателей. К этому времени вернулась и хозяйка, однако дети уже успели задохнуться.

Возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум лицам»). В ближайшее время назначат пожарно-техническую экспертизу, которая установит причину возгорания.


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