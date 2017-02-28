Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:15, 28 февраля 2017 167
 0    0

В больнице под Саратовом пьяный мужчина избил фельдшера и медсестру

В больнице под Саратовом пьяный мужчина избил фельдшера и медсестру

Фото: Pixabay.com

В больнице Красноармейска Саратовской области пьяный мужчина избил фельдшера и медсестру. Инцидент произошел во вторник, 28 февраля, передает «РИА Новости».

Нетрезвый 30-летний мужчина напал на медработников из-за того, что его не пустили к брату в палату отделения реанимации. Фельдшер скорой пытался объяснить, что это запрещено санитарными нормами. Посетитель несколько раз ударил медика в лицо, после чего набросился на медсестру, которая попыталась вмешаться в конфликт. Дебошира задержали полицейские. Пострадавшего фельдшера госпитализировали, а женщине помощь оказали на месте.

В полиции отметили, что это уже четвертый случай нападения на медиков в Саратовской области за последнее время. Так, в Энгельсе пьяная женщина нанесла удар шариковой ручкой в затылок прибывшему на вызов 38-летнему врачу. Медика госпитализировали с серьезной раной. До этого саратовец дарил фельдшера головой в лицо и сломал ему нос за то, что его жену собирались госпитализировать.

Ранее в Общественной палате предложили вооружить водителей скорой помощи, чтобы снизить количество нападений на медиков.


© RZN.info

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
19:23, 28 февраля 2017
В центре Москвы загорелся особняк восемнадцатого века
19:15, 28 февраля 2017
В больнице под Саратовом пьяный мужчина избил фельдшера и медсестру
18:18, 28 февраля 2017
Контрольная комиссия признала декларации Чайки и Бочарова достоверными
17:50, 28 февраля 2017
Рязанца наказали за нарисованную на вагончике свастику
17:33, 28 февраля 2017
Врио рязанского губернатора намерен решать проблемы конкретных людей
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
5 часов назад
Как спланировать свой дом. Практические советы строительной компании «Мармакс»

Как спланировать свой дом. Практические советы строительной компании «Мармакс»

«Мармакс» изучает потребности и мнения клиентов, внедряет новые, нестандартные решения.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:17, 15 февраля 2017 55 724
26 этажей, 6 полос. Рязанцам подробно рассказали о проекте жилого комплекса вместо «Барса на Есенина» 20
11:04, 15 февраля 2017 45 294
Любимов прибыл в Рязань. Фото 2
13:40, 15 февраля 2017 31 399
Николай Любимов возложил цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах рязанцам. Фото
15:59, 15 февраля 2017 26 838
Пьяные мужчины устроили дебош в рязанской стоматологической клинике. Фото 1
20:06, 17 февраля 2017 24 670
Рязанский этап конкурса «Российская красавица» стартовал в фитнес-центре. Фото
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум