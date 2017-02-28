В больнице под Саратовом пьяный мужчина избил фельдшера и медсестру

В больнице Красноармейска Саратовской области пьяный мужчина избил фельдшера и медсестру. Инцидент произошел во вторник, 28 февраля, передает «
Нетрезвый 30-летний мужчина напал на медработников из-за того, что его не пустили к брату в палату отделения реанимации. Фельдшер скорой пытался объяснить, что это запрещено санитарными нормами. Посетитель несколько раз ударил медика в лицо, после чего набросился на медсестру, которая попыталась вмешаться в конфликт. Дебошира задержали полицейские. Пострадавшего фельдшера госпитализировали, а женщине помощь оказали на месте.
В полиции отметили, что это уже четвертый случай нападения на медиков в Саратовской области за последнее время. Так, в Энгельсе пьяная женщина нанесла удар шариковой ручкой в затылок прибывшему на вызов 38-летнему врачу. Медика госпитализировали с серьезной раной. До этого саратовец дарил фельдшера головой в лицо и сломал ему нос за то, что его жену собирались госпитализировать.
Ранее в Общественной палате