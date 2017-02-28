Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

19:51, 28 февраля 2017 523
 0    0

Создатели снятого в Касимове сериала рассказали о местных лошадях

Создатели снятого в Касимове сериала рассказали о местных лошадях

Фото: Pixabay.com

Создатели снятого в Касимове сериала «Штрафник» рассказали о местных лошадях. Продюсер российско-украинского проекта Денис Константинов вспомнил курьезный случай, произошедший на съемках. Об этом написала газета «Труд».

По словам Константинова, съемочная группа не отказалась от помощи касимовцев и «с удовольствием задействовала прекрасных местных лошадей».

«Снималась сцена, когда Игнат (главный герой — прим.ред.) с лошади должен был запрыгнуть в грузовик и побороть в кузове очередного бандита, — рассказал продюсер. — Вызвали трюкачей, привезли лошадь, но она оказалась не готова к таким испытаниям. Это „киношные“ животные привыкли ко всяким трюкам, взрывам, гонкам. А касимовский конь испугался и убежал. Да так, что и на машинах его не догнали — нашли только дома, за сорок километров от съемочной площадки».

Денис Константинов сообщил, что всего в проекте зрители увидят более ста объектов. «Настоящей находкой» для создателей сериала оказался Касимов. Он и стал основным местом съемок.

«В расположенном неподалеку от Касимова поселке Гусь-Железный съемочная группа нашла отличные подземелья старинного барского дома. На бывшем артиллерийском заводе снимали склады», — сказал продюсер.

Он добавил, что карцер МГБ снимали в Ярославле, где находится знаменитая еще с царских времен тюрьма. В ней сидел Александр Солженицын.

Сериала Олега Фомина «Штрафник» с Кириллом Сафоновым в главной роли Первый канал начал показывать в понедельник, 27 февраля. Это детективная драма о том, как офицер, бывший фронтовик, хотел предотвратить нападение на советских дипломатов, но по недоразумению попадал в число обвиняемых. Чтобы реабилитироваться, его вынудили заключить опасную сделку со следствием.


© RZN.info

Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
20:11, 28 февраля 2017
В Кемерове на пожаре сгорели двое запертых в доме детей
19:51, 28 февраля 2017
Создатели снятого в Касимове сериала рассказали о местных лошадях
19:23, 28 февраля 2017
В центре Москвы загорелся особняк восемнадцатого века
19:15, 28 февраля 2017
В больнице под Саратовом пьяный мужчина избил фельдшера и медсестру
18:18, 28 февраля 2017
Контрольная комиссия признала декларации Чайки и Бочарова достоверными
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
1 день назад
14 фактов о Центральном парке культуры и отдыха

14 фактов о Центральном парке культуры и отдыха

Рязанский городской сайт собрал интересные факты, связанные с более чем двухвековой историей парка.

Популярное
Комментируемое
Новое
21:17, 15 февраля 2017 55 823
26 этажей, 6 полос. Рязанцам подробно рассказали о проекте жилого комплекса вместо «Барса на Есенина» 20
11:04, 15 февраля 2017 45 331
Любимов прибыл в Рязань. Фото 2
13:40, 15 февраля 2017 31 402
Николай Любимов возложил цветы к мемориалу погибшим в локальных войнах рязанцам. Фото
15:59, 15 февраля 2017 26 893
Пьяные мужчины устроили дебош в рязанской стоматологической клинике. Фото 1
20:06, 17 февраля 2017 24 757
Рязанский этап конкурса «Российская красавица» стартовал в фитнес-центре. Фото
Все новости
Голосования

За какую девушку вы бы проголосовали в конкурсе «Российская красавица»? Фото участниц

Окончание опроса: 17.03.2017
Архив голосований
Форум