Создатели снятого в Касимове сериала рассказали о местных лошадях

Создатели снятого в Касимове сериала «Штрафник» рассказали о местных лошадях. Продюсер российско-украинского проекта Денис Константинов вспомнил курьезный случай, произошедший на съемках. Об этом написала газета «
По словам Константинова, съемочная группа не отказалась от помощи касимовцев и «с удовольствием задействовала прекрасных местных лошадей».
«Снималась сцена, когда Игнат (главный герой — прим.ред.) с лошади должен был запрыгнуть в грузовик и побороть в кузове очередного бандита, — рассказал продюсер. — Вызвали трюкачей, привезли лошадь, но она оказалась не готова к таким испытаниям. Это „киношные“ животные привыкли ко всяким трюкам, взрывам, гонкам. А касимовский конь испугался и убежал. Да так, что и на машинах его не догнали — нашли только дома, за сорок километров от съемочной площадки».
Денис Константинов сообщил, что всего в проекте зрители увидят более ста объектов. «Настоящей находкой» для создателей сериала оказался Касимов. Он и стал основным местом съемок.
«В расположенном неподалеку от Касимова поселке Гусь-Железный съемочная группа нашла отличные подземелья старинного барского дома. На бывшем артиллерийском заводе снимали склады», — сказал продюсер.
Он добавил, что карцер МГБ снимали в Ярославле, где находится знаменитая еще с царских времен тюрьма. В ней сидел Александр Солженицын.
Сериала Олега Фомина «Штрафник» с Кириллом Сафоновым в главной роли Первый канал начал показывать в понедельник, 27 февраля. Это детективная драма о том, как офицер, бывший фронтовик, хотел предотвратить нападение на советских дипломатов, но по недоразумению попадал в число обвиняемых. Чтобы реабилитироваться, его вынудили заключить опасную сделку со следствием.