На оборонном заводе в Сербии прогремело два взрыва. Видео

На оборонном Ремонтно-техническом заводе в сербском городе Крагуевац во вторник, 28 февраля, произошло два взрыва. Один человек погиб, трое пропали без вести, не менее 25 военных и полицейских пострадали, передает «
Минобороны Сербии сообщило, что взрывы прогремели после того, как загорелся цех с боеприпасами. На месте происшествия работают пожарные, военные и сотрудники предприятия.
В Крагуевац уже прибыли министр обороны Сербии Зоран Джорджевич и его помощник по материальным ресурсам Ненад Милорадович.