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21:21, 28 февраля 2017 204
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На оборонном заводе в Сербии прогремело два взрыва. Видео

На оборонном заводе в Сербии прогремело два взрыва. Видео

На оборонном Ремонтно-техническом заводе в сербском городе Крагуевац во вторник, 28 февраля, произошло два взрыва. Один человек погиб, трое пропали без вести, не менее 25 военных и полицейских пострадали, передает «РИА Новости».

Минобороны Сербии сообщило, что взрывы прогремели после того, как загорелся цех с боеприпасами. На месте происшествия работают пожарные, военные и сотрудники предприятия.

В Крагуевац уже прибыли министр обороны Сербии Зоран Джорджевич и его помощник по материальным ресурсам Ненад Милорадович.


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