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13:03, 28 февраля 2017 270
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Экс-кандидат на пост рязанского губернатора покинул свой пост в Бурятии

Экс-кандидат на пост рязанского губернатора покинул свой пост в Бурятии

Заместитель председателя правительства Бурятии по экономическому развитию Александр Чепик ушел в отставку по собственному желанию. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook. «Особо хочу отметить — как ранее, так и сейчас, я занимаюсь не политикой, а развитием экономики, по своей профессии», — написал он.

Чепик был членом правительства Бурятии с 2007 года. До этого он работал в Рязанской и Московской областях, Туле и Москве.

В пресс-службе правительства Бурятии отметили, что чиновник переходит на другую работу c повышением. При этом новое место его работы не уточнили, передает ТАСС.

«Чепик внес значительный вклад в развитие региона. Поэтому было принято решение о его награждении медалью „За заслуги перед Республикой Бурятия“», — говорится в сообщении.

Напомним, раннее сообщалось, что Александр Чепик мог стать губернатором Рязанской области.

Фото со страницы Александра Чепика «ВКонтакте»


© RZN.info

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