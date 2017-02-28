Экс-кандидат на пост рязанского губернатора покинул свой пост в Бурятии

Заместитель председателя правительства Бурятии по экономическому развитию Александр Чепик ушел в отставку по собственному желанию. Об этом политик сообщил на своей странице в Facebook. «Особо хочу отметить — как ранее, так и сейчас, я занимаюсь не политикой, а развитием экономики, по своей профессии», — написал он.
Чепик был членом правительства Бурятии с 2007 года. До этого он работал в Рязанской и Московской областях, Туле и Москве.
В пресс-службе правительства Бурятии отметили, что чиновник переходит на другую работу c повышением. При этом новое место его работы не уточнили, передает ТАСС.
«Чепик внес значительный вклад в развитие региона. Поэтому было принято решение о его награждении медалью „За заслуги перед Республикой Бурятия“», — говорится в сообщении.
Напомним, раннее сообщалось, что Александр Чепик
Фото со страницы Александра Чепика «ВКонтакте»