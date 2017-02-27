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19:58, 27 февраля 2017 320
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В бюджетном комитете Госдумы Любимов был лучшим — Макаров

В бюджетном комитете Госдумы Любимов был лучшим — Макаров

Председатель бюджетного Комитета Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров прокомментировал итоги первого дня Инвестфорума в Сочи. Об этом в понедельник, 27 февраля, сообщила пресс-служба регионального правительства.

Макаров отметил, что межбюджетные отношения регионов начали корректировать. «От этого зависит, как будут жить люди. Очень важно, что в Рязанской области, а я представляю в Госдуме Рязанскую область, человек всегда был приоритетом, самым главным во всех отношениях. И я уверен, что так останется и впредь», — заметил депутат.

При этом он подчеркнул, что при изменениях межбюджетных отношения важно обеспечивание регионов необходимыми для развития средствами. «Но при этом надо поддерживать не иждивенчество, а тех, кто развивается. Рязанский регион, безусловно, успешно развивается, и я уверен, что и дальше будет так», — сказал Макаров.

Также депутат рассказал о том, что Госдума проведет до конца весенней сессии специальные парламентские слушания, на которые пригласят всех участников бюджетного процесса. На мероприятии обсудят конкретные действия о корректировке. «Я уверен, что и голос Рязанской области на этих слушаниях прозвучит, тем более, в регион делегирован лучший представитель комитета по бюджету, человек, который возглавлял в комитете взаимоотношения со Счетной палатой. Врио губернатора в Госдуме глубоко анализировал все проблемы и это пойдет на пользу региону», — заметил Макаров.


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