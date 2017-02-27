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20:41, 27 февраля 2017 179
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В России учредили литературную премию имени Пушкина

В России учредили литературную премию имени Пушкина

Фото: Pixabay.com

В России учредили литературную премию имени Пушкина. Общий призовой фонд премии «Лицей» для молодых писателей и поэтов составит 4,8 миллиона рублей, передает «Интерфакс».

По словам организаторов, цель награды — находить и поощрять талантливых писателей и поэтов, которые могут внести вклад в сохранение и развитие мировой художественной литературы. Произведения лауреатов будут публиковать на сайте премии и в отдельном сборнике.

Как отметил замруководителя Роспечати Владимир Григорьев, организаторы хотят, чтобы «талантливые писатели получили возможность не задумываться о хлебе насущном, а концентрировались только на своем творчестве».

Также он выразил надежду на то, что премия поможет создать новую генерацию авторов.

В наблюдательный совет, кроме Григорьева, вошли спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой, ректор Литературного института имени Горького Алексей Варл и другие. Председателем стал президент Российского книжного союза Сергей Степашин. Почетным членом — посол республики Корея в России Пак Ро Бек.

Получить награду смогут авторы в возрасте от 15 до 35 лет. На конкурс принимают прозаические произведения — романы, повести, сборники повестей или рассказов — объемом от четырех до 12 печатных листов и поэтические произведения объемом от 150 до 700 строк. Один из главных критериев — работы не должны были ранее выдвигаться на национальные литературные премии. Речь идет о рукописях и об опубликованных работах.

Премию будут проводить ежегодно. Выдвигать произведения смогут сами авторы, а также региональные книжные издательства и СМИ. Прием работ — до 18 апреля.

Не более 20-и лауреатов объявят 16 мая. В каждой номинации — «Поэзия» и «Проза» — присудят по три приза.

Жюри огласит победителей 6 июня, в день рождения Пушкина.


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