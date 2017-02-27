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21:08, 27 февраля 2017 269
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Суд обязал рязанское предприятие устранить нарушения природоохранного законодательства

Суд обязал рязанское предприятие устранить нарушения природоохранного законодательства

Суд обязал рязанское предприятие по производству световых приборов для автомобилей устранить нарушения природоохранного законодательства. Об этом сообщили на сайте ГТРК «Ока».

Природоохранная прокуратура выяснила, что на одну производственную линию у предприятия не было нужных документов, в частности, проекта нормативов допустимых выбросов в воздух. Именно по этим документам надзорные органы определяют, наносит ли предприятие ущерб окружающей среде.

Прокуратура привлекла должностных лиц к административной ответственности, однако предприятие не подготовило документы в срок, после чего дело передали в суд.

«В настоящее время предприятием соответствующая документация оформлена. Таким образом, выявленные прокуратурой нарушения на сегодняшний день устранены. В сфере охраны атмосферного воздуха оно легально осуществляет свою производственную деятельность», — рассказал старший помощник Рязанского межрайонного природоохранного прокурора Дмитрий Куприн.

Фото ГТРК «Ока»


© RZN.info

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