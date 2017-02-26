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8:18, 26 февраля 2017 869
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В субботу в Рязанской области потушили три пожара

В субботу в Рязанской области потушили три пожара

Фото: ГУ МЧС по Рязанской области

В субботу, 25 февраля, в Рязанской области потушили три пожара. Во время происшествий никто из людей не пострадал, сообщила пресс-служба регионального ГУ МЧС.

В 18:08 в селе Катино Скопинского района загорелась баня, огонь повредил деревянную постройку с металлической кровлей. В тушении принимали участие два автомобиля и четверо спасателей.

В 19:02 поступило сообщение о пожаре в рабочем поселке Кадом Кадомского района. Там грел кирпичный жилой дом. На место происшествия выезжали один автомобиль, четверо спасателей, а также двое добровольцев.

Напомним, в этот же день в Михайловском районе тушили горящий автомобиль.

Причину возгораний и ущерб устанавливают.


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