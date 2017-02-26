В субботу в Рязанской области потушили три пожара

В субботу, 25 февраля, в Рязанской области потушили три пожара. Во время происшествий никто из людей не пострадал, сообщила
В 18:08 в селе Катино Скопинского района загорелась баня, огонь повредил деревянную постройку с металлической кровлей. В тушении принимали участие два автомобиля и четверо спасателей.
В 19:02 поступило сообщение о пожаре в рабочем поселке Кадом Кадомского района. Там грел кирпичный жилой дом. На место происшествия выезжали один автомобиль, четверо спасателей, а также двое добровольцев.
Напомним, в этот же день в Михайловском районе
Причину возгораний и ущерб устанавливают.