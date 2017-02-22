Снятый в Касимове сериал покажут по «Первому каналу». Премьера сериала «Штрафник» состоится в понедельник, 27 февраля, сообщает ИА «
Действие происходит в 1946 году. Советский капитан Белов возвращался с фронта и узнал, что в поезде готовили ограбление дипломатов. Он попытался этому воспрепятствовать, однако Белова арестовали. На помощь ему пришел товарищ — начальник УГРО. Взамен на реабилитацию он предложил капитану внедриться в банду опасных преступников.
Сериал снимал в Касимове и Гусе-Железном. По словам съемочной группы, эти места стали настоящей находкой, так как там хорошо сохранились послевоенные постройки.
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