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22:07, 22 февраля 2017 150
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Снятый в Касимове сериал покажут по «Первому каналу»

Снятый в Касимове сериал покажут по «Первому каналу»

Снятый в Касимове сериал покажут по «Первому каналу». Премьера сериала «Штрафник» состоится в понедельник, 27 февраля, сообщает ИА «Интермедиа».

Действие происходит в 1946 году. Советский капитан Белов возвращался с фронта и узнал, что в поезде готовили ограбление дипломатов. Он попытался этому воспрепятствовать, однако Белова арестовали. На помощь ему пришел товарищ — начальник УГРО. Взамен на реабилитацию он предложил капитану внедриться в банду опасных преступников.

Сериал снимал в Касимове и Гусе-Железном. По словам съемочной группы, эти места стали настоящей находкой, так как там хорошо сохранились послевоенные постройки.

Фото «Кино-театр.ру»


© RZN.info

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