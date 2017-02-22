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14:47, 22 февраля 2017 211
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Прокуратура передала в суд уголовное дело Дмитрия Андреева

Прокуратура передала в суд уголовное дело Дмитрия Андреева

По уголовному делу, возбужденному по результатам прокурорской проверки, заместителем прокурора Рязанской области утверждено обвинительное заключение в отношении бывшего первого заместителя Председателя Правительства Рязанской области Дмитрия Андреева, обвиняемого в получении взяток в особо крупном размере и мошенничестве. Предварительным следствием установлено, что в период с 18.11.2014 по 12.08.2015 Андреев, занимая должность первого заместителя Председателя Правительства Рязанской области, получил от генерального директора одного из коммерческих предприятий за общее покровительство по службе последнему и представляемому им ОАО взятку в особо крупном размере в виде незаконного оказания ему услуг имущественного характера на общую сумму свыше 1 млн. 600 тыс. рублей путем безвозмездного представления в пользование автомобиля «Тойота Ленд Крузер 200» и оплаты 6 административных штрафов, назначенных за нарушение правил дорожного движения, допущенных Андреевым Д.В. при управлении вышеуказанным автомобилем. Он же, в период с 27.01.2015 по 24.02.2015 получил лично от учредителя одного из юридических лиц за общее покровительство по службе последнему и возглавляемому им ООО взятку в виде незаконного оказания сыну Андреева услуг имущественного характера в особо крупном размере на сумму около 4,5 млн. рублей, путем исполнения имущественных обязательств по договору участия в долевом строительстве квартиры площадью свыше 66 кв. м в Подмосковье. Он же, 29.05.2015, находясь в своем служебном кабинете, путем обмана с использованием своего служебного положения получил от одного из сотрудников министерства сельского хозяйства и продовольствия области денежные средства в крупном размере в сумме 500 000 рублей. После утверждения обвинительного заключения прокуратура области направила уголовное дело в суд г. Рязани.


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