На день открытых дверей в РГАТУ пришло более четырехсот школьников

Рязанский государственный агротехнологический университет имени Костычева вновь открыл двери для будущих абитуриентов. В этот день в вуз пришло более четырехсот человек с Рязанской и Московской областей.

Официальная часть дня открытых дверей началась с приветственного слова ректора университета: «На сегодняшний день университет является кузницей кадров для реального сектора экономики региона. Мы предлагаем широкий спектр направлений подготовкипо 32 направлениям и специальностям, востребованным в агропромышленном комплексе, дорожном и лесном хозяйстве, в промышленности и других отраслях экономики. Качество знаний обеспечивают высококвалифицированные преподаватели. В 2016 году университет успешно прошел аккредитацию и уверенно вошел в 15 лучших аграрных вузов страны. Я уверен, вы сделаете правильный выбор».

В университете действовали несколько площадок: на демонстрационной площадке факультета ветеринарной медицины и биотехнологии школьники увидели, как работает электронный микроскоп, провели оценку качества молока, проверили содержание нитратов в овощах и фруктах, понаблюдали в реальном времени с помощью 3 «D» программы «Эффект дополнительной реальности» за системой роботизированного доения коров в ООО «Вакинское Агро» Рыбновского района.

На площадке факультета ветеринарной медицины и биотехнологии школьники увидели, как работает электронный микроскоп

Также технологический факультет продемонстрировал древесную и недревесную продукцию леса: шишки, мед, лесные орехи, ягоды (лесную малину, голубику, бруснику, ежевику), также на площадке были представленыпродукты переработки продукции животноводства и растениеводства. Кроме того, студенты факультета продемонстрировали свое кулинарное мастерство: торт, чипсы, сухарики и многое другое.

Студенты одного из ведущих факультетов университета — факультета экономики и менеджмента, на своем примере доказывали, что обучение по направлениям «бухгалтерский учет, анализ и аудит», «финансы и кредит» и «экономика» проходит очень интересно. Оценку потребительских свойств и экспертизу качества вареных колбасных изделий разных товаропроизводителей провели вместе со школьниками преподаватели кафедры товароведение и экспертизы.

Аспиранты и молодые ученые автодорожного факультета в режиме on-lain продемонстрировали работу программы моделирования транспортных потоков и светофорного регулирования улично-дорожной сети.

С назначением, возможностями и работой системы ГЛОНАСС на рязанских полях гостям рассказали представители инженерного факультета. Кроме того преподаватели-инструкторы по обучению вождению транспортных средств организовали мастер-классы. Школьников катали на новейших тракторах и квадрацикле.

Преподаватели-инструкторы по обучению вождению транспортных средств организовали мастер-классы

Для выпускников девятых классов факультет довузовской подготовки и среднего профессионального образования разработал и подготовил специальную программу, в рамках которой студенты факультета провели для школьников экскурсии по университету, рассказали и показали все, что касается студенческой жизни: студенческий дворец культуры, зал молодежного движения «Студенческие специализированные отряды РГАТУ», студенческую столовую и кафе, библиотеку и музей РГАТУ, познакомили со студенческими достижениями в спорте, науке и творчестве и, конечно, с выдающимися выпускниками университета. Для девятиклассников были организованы мастер-классы по специальностям, реализуемым на факультете. В этот день ребята ознакомились с технологией производства молока, смогли сами провести оценку качества молочных продуктов, а также узнали о специфике работы ветеринарного врача.

Представители студенческого профкома также организовали свою интерактивную площадку, где гости вуза смогли на простых примерах увидеть основные принципы практического применения знаний, полученных в университете.

Представители студенческого профкома также организовали свою интерактивную площадку

В рамках дня открытых дверей в концертном зале перед присутствующими выступили творческие коллективыстуденческого дворца культуры: вокальный ансамбль «СтуДэрк», команда КВН «Onlymen», сольные исполнители, танцевальные коллективы «Танцмаг» и «Детки в клетку», отряд «Звездный РГАТУ».

Кроме того, в ходе встречи гости узнали об условиях и правилах приема в университет, целевом наборе, количестве бюджетных мест, размере стипендии, условиях проживании в общежитии и досуге студентов.

Завершился День открытых дверей экскурсиями на факультеты, где школьников и их родителейждали деканы и сегодняшние студенты.