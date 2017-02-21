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14:04, 21 февраля 2017 159

Внимание, логика и эрудиция. Студенты РГАТУ поучаствовали в интеллектуальной игре «Рубикон»

Внимание, логика и эрудиция. Студенты РГАТУ поучаствовали в интеллектуальной игре «Рубикон»

В пятницу, 17 февраля, команда студентов Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева приняла участие в региональной интеллектуальной игре «Рубикон», которая проходила в рамках празднования Дня Российских студенческих отрядов. Об этом сообщили в пресс-релизе организации.

В этот день за победу сражались десять команд. От игроков требовались в первую очередь внимание, логика и эрудиция. Не все команды уложились в общий регламент. Игра оказалась по-настоящему азартной и динамичной. Ответы участников оценивало компетентное жюри.

«Мы уже не первый раз принимаем участие в подобных играх, нам действительно очень нравится, всегда интересно проверить свои интеллектуальные способности и расширить кругозор. В каждой игре мы узнаем что-то новое», — рассказал капитан команды РГАТУ Новиков Никита

Как отметили организаторы, игра была оживленной и веселой, но в то же время заставила всех ребят хорошенько подумать над вопросами ведущих. В итоге все участники показали себя на достойном уровне, а дружеская атмосфера в течение всей игры позволила сделать ее по-настоящему запоминающейся.


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2 часа назад
Общее дело. Как в Рязани найти пропавшего ребенка

Общее дело. Как в Рязани найти пропавшего ребенка

Как правило, сообщения об исчезновении людей получает полиция, при необходимости подключается Следственный комитет.

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