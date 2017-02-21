Студенты РГАТУ поборолись за звание «самого умного и меткого»

В субботу, 18 февраля, среди вузов Рязани прошла вторая спортивно-интеллектуальную игру «Знай — на пять! Стреляй — на десять!». Команда «Агротех» из числа студентов Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева поборолась за звание «самого умного и меткого». В этом году игра посвящена 90-летию ДОСААФ России.
Мероприятие организовано региональной общественной организацией «Союз патриотов Рязанской области» и региональным отделением ДОСААФ.
В соревнованиях участие принимали восемь команд из пяти рязанских вузов, один из которых военный. Проходила игра в два этапа. В первом этапе участники показывали свои умения стрелять. Но перед началом соревнований для студентов был проведен инструктаж по технике безопасности и даны советы по точной стрельбе. На втором этапе участников ждала интеллектуальная игра, аналогичная телевизионному шоу «Что? Где? Когда?». Вопросы касались — истории России, ДОСААФ, культуры, географии
Команда «Агротех» Рязанского агротехнологического университета заняла первое место в стрельбе из пневматической винтовки. Троим студентам вручены удостоверения на присвоение звания «Отличный стрелок» и юбилейные значки «Отличник стрельбы» ДОСААФ.
В качестве подарка для всех участников мероприятия была организована экскурсия в музей «Поискового движения России».