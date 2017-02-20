Скончался постпред России при ООН Чуркин

Скоропостижно скончался постпред России при ООН Виталий Чуркин. Об этом в понедельник, 20 февраля,
Чуркин умер в Нью-Йорке. Ему было 64 года
«МИД России с глубоким прискорбием сообщает, что 20 февраля, за день до своего 65-летия, в Нью-Йорке скоропостижно скончался Постоянный Представитель Российской Федерации при ООН В.И.Чуркин», — отметили в ведомстве.
Отмечается, что дипломат умер на рабочем месте.
Справка
Виталий Чуркин родился 21 февраля 1952 года в Москве в семье авиационного инженера-конструктора. В 1974 году он окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (сейчас — МГИМО МИД России). Кандидат исторических наук.
В детстве Чуркин снимался в эпизодических ролях в трех художественных кинофильмах, два из которых посвящены биографии Владимира Ленина: «Синяя тетрадь» (1963), «Ноль три» (1964), «Сердце матери» (1965).
Виталий Чуркин был Чрезвычайным и Полномочным Послом РФ в Чили (1992), Бельгии (1994 — 1998) и Канаде (1998 — 2003).
С июня 1992 года по октябрь 1994 года служил заместителем министра иностранных дел РФ Андрея Козырева. Являлся специальным представителем президента РФ на мирных переговорах по Югославии, в частности, вел переговоры между участниками боснийского конфликта и западными странами.
В 2003—2006 годах Чуркин был послом по особым поручениям МИД РФ, являлся председателем Комитета старших должностных лиц международной межправительственной организации Арктический совет.
На должность постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина назначили 8 апреля 2006 года.
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