Студенты рязанского «Сельхоза» совершили праздничный «Марш-бросок». Фото

В четверг, 16 февраля, студенты рязанского агротехнологического университета имени Костычева поучаствовали в военно-спортивной игре «Марш-бросок», посвященной Дню защитника отечества.
Команды с шести факультетов вуза играли в шашки, перетягивали канат, качали пресс, прыгали через скакалку и отжимались. Завершился «Марш-бросок» эстафетой.
По словам организаторов, студентов настраивало на победу то, что они защищали честь родного университета.
По результатам соревнований первое место получил инженерный факультет, вторым стал технологический, третьим — факультет экономики и менеджмента.
Победителей и призеров наградили дипломами и сладкими подарками. «Впереди новые соревнования и новые победители, но самое главное — молодежь дружит со спортом, и мы надеемся, что эта дружба пройдет через всю жизнь наших студентов», — подытожили представители вуза.