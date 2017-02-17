Студенты РГАТУ поучаствовали в акции «Сложности перехода»

В среду, 15 февраля, в Рязанском государственном агротехнологическом университете имени Костычева прошла акция «Безопасный переход для двоих», проводимая в рамках Всероссийской социальной кампании «Сложности перехода».
Широкомасштабная компания стартовала в ноябре прошлого года по всей России. Ее главная цель — снижение количества ДТП с участием пешеходов.
Студентам инженерного, автодорожного факультетов и ФДП и СПО в этот день представители кампании продемонстрировали образовательный фильм, молодежь отвечала на вопросы тематических тестов, а также у них проверили усвоенный материал с помощью киновикторины. Также состоялся небольшой флешмоб: студенты включили фонарики в своих телефонах и направили их на доску, освещая ее.
В конце встречи организаторы предложили студентам сделать фотографии с табличками, на которых написаны пожелания и слова благодарности водителям и пешеходам, а затем выложить свои фото в социальной сети. Памятные подарки и призы от организаторов кампании: обложки для студенческих билетов, сумки, световозвращающие стикеры получили все студенты, принявшие участие в мероприятии.