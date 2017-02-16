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21:17, 16 февраля 2017 226
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В 45-м «Звездном походе» приняли участие 600 рязанских студентов

В 45-м «Звездном походе» приняли участие 600 рязанских студентов

В Рязани подвели итоги 45-го «Звездного похода». В этом году в нем участвовали 600 студентов из 15-ти отрядов рязанских вузов, сообщила пресс-служба областного правительства.

«Звездники» побывали в 84 селах и деревнях Александро-Невского, Ермишинского, Захаровского, Кадомского, Милославского, Михайловского, Пронского, Пителинского, Ряжского, Сасовского, Сараевского, Сапожковского, Скопинского, Ухоловского и Шиловского районов.

Студенты оказали помощь ветеранам, многодетным и малообеспеченным семьям, посетили 16 детских садов, 73 общеобразовательные школы, а также ряд школ-интернатов, где провели мероприятия патриотической направленности, концерты художественной самодеятельности, конкурсные и спортивные соревнования, образовательные и творческие мастер-классы.

За время похода студенты более 300 километров преодолели на лыжах, в том числе в рамках акции «Линия жизни».

Кроме того, участники 45-го похода впервые присоединились к Всероссийскому проекту «Место памяти». В рамках этой инициативы на одноименном сайте активисты разместили информацию более чем о 50-ти объектах военно-исторического наследия, мемориальных и памятных местах, расположенных в муниципальных образованиях Рязанской области.

«Замминистра молодежной политики и спорта по области Павел Симаков отметил значимую роль регионального „звездного“ движения в гражданско-патриотическом воспитании населения, в деле сохранения исторического наследия края, памяти о героях-земляках», — говорится в сообщениию

Планируется, что концерт, посвященный завершению похода, пройдет 28 февраля в РДМ. На нем наградят лучшие отряды, а также отметят новичков и ветеранов движения.

Фото из группы «Звездного отряда» РГУ «ВКонтакте»


© RZN.info

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