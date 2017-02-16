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16:45, 16 февраля 2017 206

Рязанский агроуниверситет провел выездной день открытых дверей в Ряжском дорожном техникуме

Рязанский агроуниверситет провел выездной день открытых дверей в Ряжском дорожном техникуме

Во вторник, 14 февраля, Рязанский государственный агротехнологический университет имени Костычева при поддержке Министерства транспорта и автомобильных дорог провел выездной день открытых дверей в Ряжском дорожном техникуме, об этом сообщили в пресс-релизе вуза.

Со студентами выпускных курсов техникума встретились декан автодорожного факультета Евгений Лунин, заместитель декана факультета экономики и менеджмента Елизавета Дедова, руководитель кадровой службы Министерства транспорта и автомобильных дорог Рязанской области Бараева Ольга и представитель ОАО «Рязаньавтодор» Людмила Палачева.

В беседе со студентами преподаватели рассказали об истории университета, его материальной базе, достижениях и перспективах развития, об успешной карьере своих выпускников, о возможности получения высшего образования после окончания техникума, ознакомили с условиями приема в рамках целевого набора в ВУЗ, возможностями трудоустройства в дорожные организации области, где есть перспективы развития и работает программа поддержки молодых специалистов.


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