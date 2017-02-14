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10:34, 14 февраля 2017 1 578
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«Я выполнил задачу Путина». Рязанский губернатор объяснил отставку

«Я выполнил задачу Путина». Рязанский губернатор объяснил отставку

Фото: © RZN.info / Антон Насонов

Заявление об отставке рязанский губернатор Олег Ковалев сделал на заседании областного правительства во вторник, 14 февраля, сообщил сайт органа власти.

RZN.info публикует текст заявления полностью:

«В Рязанской области я отработал почти девять лет. В сентябре очередные выборы губернатора. Пора начинать избирательную кампанию. Я принял для себя решение — не выдвигаться на новый срок. Объясню почему. В результате нашей совместной работы в течение этих лет в Рязанской области произошли серьезные позитивные изменения, я бы сказал, кардинальные. Только объектов социальной сферы построили около двухсот. Сформирован эффективный управленческий механизм, который способен качественно работать на благо жителей Рязанской области.

Считаю, что выполнил задачу, которую ставил передо мной президент Владимир Владимирович Путин.

Регион хороший, развивающийся, у него есть большой потенциал. Общество доверяет власти. Это подтверждают результаты выборов всех последних лет.

В этих условиях, поскольку я один из самых возрастных губернаторов в стране, считаю наиболее правильным смену регионального лидера именно сейчас.

Заявление об отставке я подал на имя президента чуть более недели назад. Когда оно будет рассмотрено, я не знаю, но хочу, во-первых, поблагодарить вас всех за совместную работу. Во-вторых, хочу пожелать, чтобы вы так же ответственно и честно работали под руководством нового губернатора. И третье. Хочу вас заверить, что где бы я в дальнейшем ни работал, всегда буду помогать Рязанской области. Всем спасибо. Всем работать!»


© RZN.info

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