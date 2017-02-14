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17:29, 14 февраля 2017 44

Аркадий Фомин прокомментировал отставку Олега Ковалева

Аркадий Фомин прокомментировал отставку Олега Ковалева

Во вторник, 14 февраля, на очередном заседании правительства Рязанской области губернатор Олег Ковалев сообщил об отставке. Председатель рязанской облдумы Аркадий Фомин прокомментировал заявление губернатора, сообщили на сайте региональнго отделения «Единой России».

«Олег Ковалев тесно взаимодействовал с региональным отделением партии „Единая Россия“. За прошедшие годы выстроена системная и продуктивная работа с правительством региона. Позитивные результаты нашей совместной деятельности видны. Более 20 успешно реализуемых проектов и инициатив: это строительство новых школ, детских садов, ремонт сельских спортзалов и домов культуры, многие другие», — отметил Фомин.

Также председатель рязанской облдумы отметил, что Олег Ковалев активно поддержал инициативу «Единой России» по практике общественного контроля по ремонту дорог и капитальному ремонту многоквартирных домов.

«Олег Ковалев является членом регионального политсовета, выдвигался от партии на выборах в 2012 году, входил в общерегиональную часть списка по выборам депутатов Рязанской областной Думы в 2015 году. Жители оказали партии и кандидатам от партии доверие. „Единая Россия“ получила высокий процент голосов. Одним из итогов нашей работы стало доверие общества к власти, постоянный системный диалог», — рассказал Фомин.

Также председатель облдумы уточнил, что решение Ковалев принял, и о причинах подробно рассказал в своем заявлении.

«Сейчас начинается активная фаза избирательной кампании по выборам губернатора Рязанской области, у исполняющего обязанности губернатора будет необходимое время для подготовки. Региональное отделение будет проводить предварительное голосование по отбору кандидатур. Модель проведения в стадии обсуждения», — заключил он.


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