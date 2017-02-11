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14:31, 11 февраля 2017 1 027
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В Калининграде открыли первое казино

В Калининграде открыли первое казино

В игорной зоне «Янтарная» в Калининградской области открыли первое казино. Проект реализовала компания, которой управляет ООО «Юни Менеджмент», пишет газета «Ведомости».

По словам директора по маркетингу «Юни Менеджмент» Валерия Сапарина, объем инвестиций на текущий момент составил 2,5 миллиарда рублей. При этом общий объем инвестиций составит порядка 3,5 миллиардов.

Казино занимает участок площадью 5,5 гектара, общая площадь комплекса 18 000 квадратных метров. В заведении оборудовано 14 игровых столов и 350 игровых аппаратов. В дальнейшем планируется расширить казино до 40 столов и 1 000 автоматов.

«Соглашение о развитии туристско-рекреационного города в Калининградской области было подписано в сентябре 2014 года. Общий объем инвестиций в комплексное развитие всей территории „Янтарная“ до 2029 года оценивается в 45 миллиардов рублей», — говорится в сообщении.


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