В Рязани наградили победителей регионального чемпионата студентов. Фото

В Рязани наградили победителей и призеров регионального чемпионата профессионального мастерства WorldSkills. В пятницу, 10 февраля, церемонию посетили чиновники, руководители предприятий и преподаватели.
Вице-губернатор Сергей Филимонов отметил, что большое количество участников чемпионата свидетельствует о возросшей популярности профессионального образования в Рязанской области.
«Каждый из вас представил глубокие теоретические знания, способность эффективно применять их на практике и убедительно доказал, что станет настоящим мастером своего дела», — заявил Филимонов.
Чиновник вручил победителям и призером медали и ценные подарки. По его мнению, в ближайшее время участники чемпионата пополнят трудовые коллективы и организации региона.
Лидером по числу золотых медалей стал Рязанский технологический колледж. Два золота из четырех он взял в номинации «Технологии моды», еще по одному — в «Кондитерском деле» и «Парикмахерском искусстве».
Больше всего медалей завоевала городская РобоШкола РГРТУ. Два золота, четыре серебра и две бронзы она получила в номинациях «Электроника» и «Мобильная робототехника».
Также вице-губернатор отметил социальных партнеров чемпионата, вручив им благодарственные письма.
«В Рязани чемпионат получился первоклассным!», — заключил он.
В целом в чемпионате приняли участие около ста студентов, которые разыграли медали в 14-ти номинациях. Победители вышли в следующий этап международного проекта.
WorldSkills International — международное движение, призванное повысить престиж рабочих профессий и качество подготовки по ним. Россия присоединилась к нему в 2012 году.