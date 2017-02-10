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17:35, 10 февраля 2017 192
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В Рязани наградили победителей регионального чемпионата студентов. Фото

В Рязани наградили победителей регионального чемпионата студентов. Фото

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

В Рязани наградили победителей и призеров регионального чемпионата профессионального мастерства WorldSkills. В пятницу, 10 февраля, церемонию посетили чиновники, руководители предприятий и преподаватели.

Вице-губернатор Сергей Филимонов отметил, что большое количество участников чемпионата свидетельствует о возросшей популярности профессионального образования в Рязанской области.

«Каждый из вас представил глубокие теоретические знания, способность эффективно применять их на практике и убедительно доказал, что станет настоящим мастером своего дела», — заявил Филимонов.

Чиновник вручил победителям и призером медали и ценные подарки. По его мнению, в ближайшее время участники чемпионата пополнят трудовые коллективы и организации региона.

Лидером по числу золотых медалей стал Рязанский технологический колледж. Два золота из четырех он взял в номинации «Технологии моды», еще по одному — в «Кондитерском деле» и «Парикмахерском искусстве».

Больше всего медалей завоевала городская РобоШкола РГРТУ. Два золота, четыре серебра и две бронзы она получила в номинациях «Электроника» и «Мобильная робототехника».

Также вице-губернатор отметил социальных партнеров чемпионата, вручив им благодарственные письма.

«В Рязани чемпионат получился первоклассным!», — заключил он.

В целом в чемпионате приняли участие около ста студентов, которые разыграли медали в 14-ти номинациях. Победители вышли в следующий этап международного проекта.

WorldSkills International — международное движение, призванное повысить престиж рабочих профессий и качество подготовки по ним. Россия присоединилась к нему в 2012 году.


Фото: © RZN.info / Александр Блохин

© RZN.info

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