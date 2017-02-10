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21:31, 10 февраля 2017 1 830
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В Госдуму внесли законопроект о запрете скидок на алкоголь

В Госдуму внесли законопроект о запрете скидок на алкоголь

В Госдуму внесли законопроект о запрете скидок на алкоголь. Закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя предложили дополнить запретом на «стимулирование продажи алкогольной продукции», передает «Интерфакс».

Авторы документа предложили запретить бесплатное распространение алкоголя среди населения, в том числе в виде подарков. Кроме того, предложили запретить «применение скидок с цены алкогольной продукции любыми способами, в том числе посредством издания купонов и талонов».

Данные методы пояснили тем, что доступность спиртного является причиной алкоголизма в России.

«Скидки, которые порой достигают 40-50%, подталкивают людей к формированию запасов алкоголя и росту потребления», — отметили авторы.


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