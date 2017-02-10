В Госдуму внесли законопроект о запрете скидок на алкоголь. Закон о госрегулировании производства и оборота алкоголя предложили дополнить запретом на «стимулирование продажи алкогольной продукции», передает «
Авторы документа предложили запретить бесплатное распространение алкоголя среди населения, в том числе в виде подарков. Кроме того, предложили запретить «применение скидок с цены алкогольной продукции любыми способами, в том числе посредством издания купонов и талонов».
Данные методы пояснили тем, что доступность спиртного является причиной алкоголизма в России.
«Скидки, которые порой достигают 40-50%, подталкивают людей к формированию запасов алкоголя и росту потребления», — отметили авторы.