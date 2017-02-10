В «Домодедово» задержали угрожавшего взорвать самолет мужчину

В московском аэропорту «Домодедово» задержали мужчину. Он угрожал взорвать рейс Берлин — Москва, передает «
«В дежурную часть линейного управления по аэропорту „Домодедово“ поступило сообщение о том, что на рейсе Москва — Берлин, который готовился к вылету, при посадке один из пассажиров заявил, что взорвет самолет», — прокомментировали агентству в управлении МВД на транспорте по ЦФО.
Угрожавший оказался 66-летним гражданином Рроссии.
У мужчины возник конфликт с экипажем. «Дайте мне гранату, и я всех взорву», — озвучили слова пассажира.
Всех вывели из самолета и досмотрели борт на наличие взрывных устройств. Полицейские их не обнаружили. Пассажиров вернули в самолет, в настоящее время он готовится к вылету.
Мужчину доставили в отдел полиции для разбирательств.
Как сообщил «РИА Новости» источник в правоохранительных органах, задержанный пассажир находился в состоянии алкогольного опьянения.