Пучков призвал рязанских спасателей быть внимательнее к рыбакам

Глава МЧС России Владимир Пучков призвал рязанских спасателей пристальнее следить за рыбаками. О важности профилактической работы в преддверии ледохода он заявил на заседании региональной комиссии по ЧС в пятницу, 10 февраля.
«Подледный лов рыбы — это очень интересное занятие, — сказал министр. — Где клев — там будет рыбак. Где будет рыбак — там должны быть спасатели, должны быть подразделения ГИБДД, там должны быть все службы. Поэтому давайте поработаем».
Нужно усилить работу и с самими рыбаками, а также с детьми и их родителями, отметил Пучков. Он подчеркнул, что важно иметь и сообщать населению четкие прогнозы, в том числе по состоянию льда. Кроме того, нужно вовремя закрывать ледовые переправы.
«В этом году ожидается ранняя весна, особенно на юге Рязанской области», — заметил глава МЧС.