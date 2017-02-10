На парковке рязанского гипермаркета выстроят купола кремля из машин

В субботу, 11 февраля, в Рязани состоится массовый флешмоб — на парковке «Ленты» в Борках выстроят купола кремля из машин. Об этом RZN.info сообщила одна из организаторов мероприятия, администратор группы «
Мероприятие пройдет в 23:00. На месте будут присутствовать два оператора, один из которых будет снимать с воздуха. После флешмоба рязанцев порадуют сюжетом о событии.
На данный момент ожидается примерно 50 участников. Поучаствовать пригласили всех желающих.
Организаторы отмечают, что флешмоб не создаст затруднений на дорогах.