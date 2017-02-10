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19:44, 10 февраля 2017 627
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На парковке рязанского гипермаркета выстроят купола кремля из машин

На парковке рязанского гипермаркета выстроят купола кремля из машин

В субботу, 11 февраля, в Рязани состоится массовый флешмоб — на парковке «Ленты» в Борках выстроят купола кремля из машин. Об этом RZN.info сообщила одна из организаторов мероприятия, администратор группы «Автолюбители Рязани» «ВКонтакте» Елена Данилова.

Мероприятие пройдет в 23:00. На месте будут присутствовать два оператора, один из которых будет снимать с воздуха. После флешмоба рязанцев порадуют сюжетом о событии.

На данный момент ожидается примерно 50 участников. Поучаствовать пригласили всех желающих.

Организаторы отмечают, что флешмоб не создаст затруднений на дорогах.


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