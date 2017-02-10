Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность международного наркосиндиката «ХимПром». Годовой оборот группировки составляет более двух миллиардов рублей, передает «
Официальный представитель МВД России Ирина Волк прокомментировала «РИА Новости», что задержано более 67 участников, из них 47 являются гражданами Украины.
По словам Волк, вербовочные пункты синдиката располагались в Киеве, для вербовки в украинских СМИ массово размещались объявления с предложениями о приеме на высокооплачиваемую работу в качестве курьеров или экспедиторов на территории России.
«С кандидатами проводилось собеседование с использованием полиграфа, они проходили обучение на краткосрочных курсах, на которых им объяснялись правила ведения электронной переписки, использования платежных систем, перевозки и упаковки наркотиков, а также способы организации тайников», — добавила представитель МВД.
Наркосиндикат действовал на территории 14 регионов России. В ходе операции изъяли более четырех тонн синтетических наркотиков, три с половиной тонны прекурсоров, 250 единиц лабораторного оборудования, девять автомашин, более 2 миллионов рублей, 18 поддельных российских паспортов.