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21:03, 10 февраля 2017 1 813
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МВД и ФСБ пресекли деятельность международного наркосиндиката

МВД и ФСБ пресекли деятельность международного наркосиндиката

Сотрудники МВД и ФСБ пресекли деятельность международного наркосиндиката «ХимПром». Годовой оборот группировки составляет более двух миллиардов рублей, передает «РИА Новости».

Официальный представитель МВД России Ирина Волк прокомментировала «РИА Новости», что задержано более 67 участников, из них 47 являются гражданами Украины.

По словам Волк, вербовочные пункты синдиката располагались в Киеве, для вербовки в украинских СМИ массово размещались объявления с предложениями о приеме на высокооплачиваемую работу в качестве курьеров или экспедиторов на территории России.

«С кандидатами проводилось собеседование с использованием полиграфа, они проходили обучение на краткосрочных курсах, на которых им объяснялись правила ведения электронной переписки, использования платежных систем, перевозки и упаковки наркотиков, а также способы организации тайников», — добавила представитель МВД.

Наркосиндикат действовал на территории 14 регионов России. В ходе операции изъяли более четырех тонн синтетических наркотиков, три с половиной тонны прекурсоров, 250 единиц лабораторного оборудования, девять автомашин, более 2 миллионов рублей, 18 поддельных российских паспортов.


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