Рязанка помогла Сергею Звереву выбрать российскую топ-модель мира

В Москве прошел конкурс красоты «Миссис том-модель мира. Россия 2017». В состав жюри под председательством Сергея Зверева вошли известные деятели и титулованные красавицы, в том числе и обладательница семи титулов красоты Наталья Соболева.
На конкурсе участинцы продемонстрировали актреское мастерство, хореографические подготовки и вокальные данные.
Рязанка оценила подготовку участниц к отборочным этапам: «Я все больше и больше восхищаюсь русскими женщинами, которые, несмотря на бешеные ритм жизни и колоссальную занятость на работе и дома с детьми, успевают находить время, для своего самообразования и уходу за собой».