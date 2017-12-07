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10:46, 7 декабря 2017 1 437
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Рязанские таксисты объявят новый бойкот 3

Рязанские таксисты объявят новый бойкот

Рязанские водители планируют присоединиться к всероссийскому бойкоту «Яндекс.Такси». Соответствующую информацию опубликовали в группе «РязанскийСоюзТаксистов».

Бойкот запланировали на 14 декабря.

«Конечно, один день бойкота не приведет к радикальным изменениям условий работы с этим агрегатором, но даст повод задуматься менеджерам „Яндекс. Такси“ о проблеме и поможет сплотить наши ряды. В день бойкота РСТ начинает сбор доказательств нарушений законодательства России службами заказа такси. Для этого будут проводиться контрольные закупки для дальнейшей передачи в прокуратуру. РСТ предупреждает, что возможно будут создаваться так называемые пустышки, радикально настроенными людьми», — говорится в сообщении, опубликованном в группе.

Водители предупредили, что при вызове такси в этот день могут возникнуть неудобства.

«Приносим извинения пассажирам за неудобства при вызове такси через „Яндекс такси“ 14 декабря. Надеемся на понимание», — написали в группе.

Напомним, весной рязанские таксисты уже устраивали акцию протеста из-за низких тарифов. Бойкотировали более 150 водителей нескольких фирм-перевозчиков.


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