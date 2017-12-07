Рязанские таксисты объявят новый бойкот

Рязанские водители планируют присоединиться к всероссийскому бойкоту «Яндекс.Такси». Соответствующую информацию опубликовали в группе «
Бойкот запланировали на 14 декабря.
«Конечно, один день бойкота не приведет к радикальным изменениям условий работы с этим агрегатором, но даст повод задуматься менеджерам „Яндекс. Такси“ о проблеме и поможет сплотить наши ряды. В день бойкота РСТ начинает сбор доказательств нарушений законодательства России службами заказа такси. Для этого будут проводиться контрольные закупки для дальнейшей передачи в прокуратуру. РСТ предупреждает, что возможно будут создаваться так называемые пустышки, радикально настроенными людьми», — говорится в сообщении, опубликованном в группе.
Водители предупредили, что при вызове такси в этот день могут возникнуть неудобства.
«Приносим извинения пассажирам за неудобства при вызове такси через „Яндекс такси“ 14 декабря. Надеемся на понимание», — написали в группе.
Напомним, весной рязанские таксисты уже