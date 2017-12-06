Житель Сараевского района покончил с собой. Об этом сообщил
45-летнего мужчину нашли мертвым в собственном сарае.
Соседи рассказали, что он был хорошим семьянином и имел на иждивении двух детей
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Житель Сараевского района покончил с собой. Об этом сообщил
45-летнего мужчину нашли мертвым в собственном сарае.
Соседи рассказали, что он был хорошим семьянином и имел на иждивении двух детей
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На встречу в Центр развития бизнеса пришли студенты из трех ведущих вузов города — Радиоуниверситета, РГУ имени Есенина и Медуниверситета.