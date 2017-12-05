В Рязани открылась школа блогеров. Об этом сообщили на
В сообщении отметили, что образовательная программа стартует в начале декабря. Участниками проекта «#PROдвижение» стали молодые люди от 14 до 35 лет.
Рязанские блогеры и SMM-специалисты расскажут учащимся о тенденциях развития блогосферы, основах брендинга, съемках видеороликов, настройке статистики для блога, правовых основах работы в интернете.
Кроме того, молодых людей обучат мастерству написания текстов, основам маркетинга и организации мероприятий, управлению репутацией в интернете, операторскому искусству, актерскому мастерству и технике речи.
В ходе обучения каждый участник создаст и защитит свой проект. Лучших выпускников поддержат в продвижении блога и смогут пройти стажировку в Москве.
Фото сайта «Единой России»