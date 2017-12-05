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13:07, 5 декабря 2017 560
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В Рязани открылась школа блогеров

В Рязани открылась школа блогеров

В Рязани открылась школа блогеров. Об этом сообщили на сайте регионального отделения «Единой России».

В сообщении отметили, что образовательная программа стартует в начале декабря. Участниками проекта «#PROдвижение» стали молодые люди от 14 до 35 лет.

Рязанские блогеры и SMM-специалисты расскажут учащимся о тенденциях развития блогосферы, основах брендинга, съемках видеороликов, настройке статистики для блога, правовых основах работы в интернете.

Кроме того, молодых людей обучат мастерству написания текстов, основам маркетинга и организации мероприятий, управлению репутацией в интернете, операторскому искусству, актерскому мастерству и технике речи.

В ходе обучения каждый участник создаст и защитит свой проект. Лучших выпускников поддержат в продвижении блога и смогут пройти стажировку в Москве.

Фото сайта «Единой России»


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