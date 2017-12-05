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9:45, 5 декабря 2017 299
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В Рязани обсудили проведение Года Японии в регионе

В Рязани обсудили проведение Года Японии в регионе

Рязанскую область посетил полномочный министр посольства Японии в России Токуро Фуруя. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

С ним встретилились вице-губернатор Игорь Греков, зампреды правительства Лариса Крохалева и Олег Булеков, министр культуры и туризма Виталий Попов.

2018 год объявили в России Годом Японии. Целью визита стало налаживание взаимодействия с руководством региона в рамках будущих мероприятий и открытие ежегодного фестиваля современного японского кино, который проходит с 4 по 8 декабря этого года.

Греков поблагодарил Токуро Фуруя за визит и отметил, что между Рязанской областью и Японией «налажено взаимодействие в области культуры, спорта, образования, проводится обмен молодежными делегациями, на базе РГУ имени С.А. Есенина студенты изучают японский язык».

Также отметили, что с 1997 года в регионе работает предприятие «Татсуно Рус», которое является структурным подразделением чешско-японской компании Tatsuno-Benc Europe и осуществляет производство и сервисное обслуживание измерительно-управляющих систем и топливораздаточного оборудования для современных автозаправочных комплексов.

«Нам очень интересна Япония и мы бы хотели наладить с вами более тесное взаимодействие, — сказал Игорь Греков. — Регион экономически готов принять инвесторов, создать необходимые условия для бизнеса».

По словам Форуя, правительство Японии заинтересовано в развитии межрегиональных отношений.

«У нас уже есть хороший пример взаимодействия на Дальнем Востоке, но наше руководство интересуется сотрудничеством с западной частью России, — отметил полномочный министр посольства Японии в России. — Если у вас есть интерес к сотрудничеству, вы готовы развивать взаимодействие, мы постараемся помочь вам найти хороших японских партнеров».

Кроме того, Токуро Фуруя также выразил готовность к активной совместной работе в организации Года Японии в регионе.


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