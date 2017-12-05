В Рязани ищут очевидцев ДТП с мотоциклом на улице Юбилейной. Об этом сообщили на
Авария произошла 1 июня в 22:20 минут вблизи дома №10. Hyundai Solaris, под управлением 54-летнего рязанца, столкнулся с мотоциклом «ИЖ-Юпитер», за рулем которого был 19-летний молодой человек.
В результате происшествия водитель мотоцикла и его 16-летняя пассажирка были госпитализированы.
Всех, кто располагает какой-либо информацией, попросили обращаться по телефону: (4912) 29-93-52 или по адресу: улица Мервинская, дом №10, кабинет 208.