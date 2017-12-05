Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

12:41, 5 декабря 2017 81
 0    0

В Рязани ищут очевидцев ДТП с мотоциклом на улице Юбилейной

В Рязани ищут очевидцев ДТП с мотоциклом на улице Юбилейной

Фото: УМВД по Рязанской области

В Рязани ищут очевидцев ДТП с мотоциклом на улице Юбилейной. Об этом сообщили на сайте регионального УМВД.

Авария произошла 1 июня в 22:20 минут вблизи дома №10. Hyundai Solaris, под управлением 54-летнего рязанца, столкнулся с мотоциклом «ИЖ-Юпитер», за рулем которого был 19-летний молодой человек.

В результате происшествия водитель мотоцикла и его 16-летняя пассажирка были госпитализированы.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, попросили обращаться по телефону: (4912) 29-93-52 или по адресу: улица Мервинская, дом №10, кабинет 208.


© RZN.info

RZN.info - Breaking News в Telegram
Получайте уведомления о важных событиях прямо в мессенджере - на iOS, Windows, Android и Linux
Загрузка комментариев...
Новости рубрики «Общество»
12:41, 5 декабря 2017
В Рязани ищут очевидцев ДТП с мотоциклом на улице Юбилейной
11:36, 5 декабря 2017
Авторам игрушек для елки Рязанской филармонии подарят билеты на концерт
11:25, 5 декабря 2017
В Рязанских маршрутках появились объявления об эпидемии гриппа
11:09, 5 декабря 2017
Рязанский предприниматель оплатил почти миллионный долг по налогам
11:08, 5 декабря 2017
На Лыбедском бульваре около цирка установили еще одну скульптуру. Фото
Новости партнеров
Все новости
Новости
Архив
Wiki
3 дня назад
RZN.info публикует список самых страшных аварий за осень 2017 года

RZN.info публикует список самых страшных аварий за осень 2017 года

В рейтинге представлены самые массовые и серьезные аварии минувшей осени.

Популярное
Комментируемое
Новое
16:07, 1 декабря 2017 84 080
Массовая эвакуация в Рязани: что известно к этому часу 3
16:07, 1 декабря 2017 54 801
Названы сроки замены льготных транспортных карт старого образца на именные УмКа
13:38, 30 ноября 2017 41 375
Любимов вручил ключи от новых машин скорой помощи и полиции. Фото 6
15:59, 1 декабря 2017 36 282
Аркадий Фомин поздравил «Единую Россию» с 16-летием 3
13:25, 2 декабря 2017 29 084
В Рязани наградили победительниц конкурса красоты «Мисс и Миссис Рязанская губерния — 2017». Фоторепортаж 3
Все новости
Голосования

Считаете ли вы обоснованным повышение стоимости проезда в общественном транспорте до 23 рублей?

Окончание опроса: 7.12.2017
Архив голосований
Форум