В Рязань доставили частицу мощей Николая Чудотворца

В субботу, 2 декабря, в Рязань из Иоанно-Богословского монастыря доставили частицу мощей Николая Чудотворца. Об этом сообщила
Поклониться святыне горожане могут в Екатерининском храме, где она пробудет до 17 декабря.
Фото с сайта Рязанской епархии
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В субботу, 2 декабря, в Рязань из Иоанно-Богословского монастыря доставили частицу мощей Николая Чудотворца. Об этом сообщила
Поклониться святыне горожане могут в Екатерининском храме, где она пробудет до 17 декабря.
Фото с сайта Рязанской епархии
© RZN.info
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