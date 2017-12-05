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13:33, 5 декабря 2017 1 174
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В Дашково-Песочне зафиксировали бешенство животных 1

В Дашково-Песочне зафиксировали бешенство животных

В Дашково-Песочне зафиксировали бешенство животных. Постановление правительства о карантине в квартире №70 дома №21 по улице Советской Армии опубликовано в понедельник, 4 декабря.

Ограничение продлится до 4 февраля 2018 года. Угрожаемыми зонами объявили дома №21 по улице Советской Армии, №16 по улице Зубковой, №34 и №36 по улице Тимакова. Во время карантина оттуда нельзя будет вывозить кошек и собак.

Ветеринары продезинфицируют очаги заболевания (дома и дворы), привьют зверей и напомнят жителям правила их содержания. Также специалисты будут изучать каждое нападение животных на людей и друг друга. Больных зверей усыпят.


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